Lechia Gdańsk w grze komputerowej FIFA 23. Kto jest najlepszy w zespole biało-zielonych?

Gracze komputerowi z niecierpliwością czekają już na możliwość gry w nową grę piłkarską FIFA 23. Fani Lechii będą mieli możliwość poprowadzić na boisku biało-zielonych i sami postarają się odnieść sukces ze swoim ulubionym klubem.

A jak twórcy gry widzą piłkarzy Lechii i jakie przydzielili im parametry? Najwyższe wartości otrzymali Dusan Kuciak, Flavio Paixao i dla producentów to są najlepsi i najważniejsi gracze w zespole z Gdańska. EA Sports uznało, że Kuciak i Paixao zasłużyli no ogólną notę na poziomie 70. A jak to wygląda dalej? Takie wartości producenci gry przydzieli kolejnym piłkarzom Lechii: Ilkay Durmus (68), Michał Nalepa (68), Łukasz Zwoliński (68), Jarosław Kubicki (67), Maciej Gajos (67) czy Christian Clemens (67), Mario Maloca (66), Conrado (66), Marco Terrazzino (66) czy Rafał Pietrzak (66).