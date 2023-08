Lechia ma nowych właścicieli. Przewijają się prorosyjscy oligarchowie i Donald Trump. Gdzie jest źródło finansowania?

Oficjalnie to spółka Football Culture Poland, należąca do funduszu Mada Global ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, kupiła 95 procent udziałów w Lechii Gdańsk od Adama Mandziary. Właścicielem i prezesem klubu został Paolo Urfer.

"Człowiek, który kupił Lechię Gdańsk, odegrał ważną rolę w sprawie związanej z ukrywaniem majątku ukraińskiego oligarchy, najbliższego przyjaciela byłego prezydenta Ukrainy - Wiktora Janukowycza. Jeszcze gdy Janukowycz rządził Ukrainą, powstało wokół niego grono oligarchów, rozkradających państwowy majątek. Wyróżniał się wśród nich Jurij Iwaniuszczenko, najbliższy przyjaciel prezydenta. (...) W październiku 2016 roku, 15 hektarów z 35-hektarowej posiadłości Iwaniuszczenki pod Kijowem, na których znajduje się dawna rezydencja oligarchy, trafiło do Paolo Urfera. (...) Według dokumentów, za 15 hektarów ziemi, na których stoi rezydencja, Paolo Urfer zapłacił równowartość 135 tys. dolarów. Ukraińscy śledczy uważają, że ta cena była sześciokrotnie niższa niż rzeczywista wartość posiadłości, a transakcja mogła nosić cechy pozornej." - pisze Jadczak o Urferze.

Jak donosi Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski bardzo kontrowersyjne mają być powiązania Urfera oraz Ralpha Oswalda Iseneggera, właściciela łotewskiego klubu Valmiera FC, a to przecież z mistrza Łotwy do Gdańska trafiają kolejni zawodnicy. O Iseneggerze mówi się, że jest cichym współwłaścicielem Lechii.

"Urfer przepisał tych 15 hektarów na swoją firmę, zarejestrowaną w Kijowie. Spółka powstała w 2021 r. Jej kapitał to równowartość 7 milionów dolarów, a majątkiem są działki, na których stoi rezydencja prorosyjskiego oligarchy. Prezesem został człowiek zameldowany w Donbasie, okupowanym od 2014 r. przez Rosjan. W maju 2023 roku udziały Urfera w kijowskiej spółce zostały przepisane na firmę zarejestrowaną na Cyprze. Szwajcar nadal wpisany jest jednak jako beneficjent kijowskiej spółki." - można przeczytać w Wirtualnej Polsce.

Dziś nie jest jasne skąd pochodzi finansowanie Lechii. Jednak rozmowy Urfera z Wisłą Kraków i Śląskiem Wrocław nie zakończyły się finalizacją, bowiem w tych klubach były obawy skąd pochodzą środki na inwestycję i czy to nie są pieniądze z Rosji. Urfer miał zaprzeczać, ale do kupna tych klubów ostatecznie nie doszło i stąd pojawienie się Szwajcara w Lechii. Spółka, która kupiła klubowe akcje, ma należeć do funduszu Mada Global ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.