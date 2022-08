Łoś w centrum Gdańska! Utrudnienia w ruchu drogowym Michał Karcz

Łoś w centrum Gdańska 26.09.2022 r. Zdjęcie ilustracyjne 123rf

Na ulicy 3 Maja w Gdańsku doszło do niecodziennej sytuacji. Policja została zmuszona do zamknięcia ulicy ze względu na... łosia. Zwierzę wtargnęło na ulicę, przez co ruch został wstrzymany.