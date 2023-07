Łukasz Kaczmarek poprowadził Polskę do złota i zwycięstwa nad USA. Ergo Arena odfrunęła w finale Ligi Narodów siatkarzy 2023

Polska - USA w finale Ligi Narodów siatkarzy 23.07.2023

Mocna, fizyczna siatkówka w wykonaniu świetnie przygotowanych zespołów narodowych Polski i Stanów Zjednoczonych to z pewnością coś, co kibicom bardzo się podobało. W niedzielę, 23 lipca 2023 roku wieczór w Ergo Arenie był niezwykle intensywny także na trybunach. Fani nieśli biało-czerwonych, dopingowali, nie szczędzili gardeł i rąk.

Co gorsza, w środku drugiego seta z boiska z grymasem bólu musiał zejść utykając także Mateusz Bieniek. Uwielbiany przez trybuny środkowy bloku źle spadł pod siatką i doznał prawdopodobnie podkręcenia stawu skokowego. A to był moment, w którym wydawało się, że Polacy wyjdą na prowadzenie 2:0. W tym gorszym momencie drugiej partii było już 16:11. Goście ze Stanów Zjednoczonych nie ulegli presji trybun i wyszarpali to zwycięstwo.