Mariusz Wlazły zakończy karierę meczami z Projektem Warszawa. Trefl Gdańsk może finiszować na piątym miejscu

Poniedziałkowy mecz będzie ostatnim występem w Ergo Arenie siatkarskiej ikony Mariusza Wlazłego. Zgodnie z zapowiedzią z początku kwietnia, słynny atakujący po tym sezonie zakończy karierę, więc to ostatnia okazja, by zobaczyć go w akcji, a także wspaniała okoliczność, by podziękować siatkarskiej legendzie za lata gry. Spotkaniu będzie towarzyszyć wyjątkowa oprawa, którą klub już zdradził. Mariusz Wlazły na boisko wyjdzie przy dymno-świetlnych efektach, zawodnicy Trefla na prezentację włożą T-shirty z wizerunkiem kolegi, a także utworzą w nich napis "Dziękujemy, Mario". Przy boisku każdy Kibic będzie mógł się podpisać na plakacie, który po meczu zostanie wręczony Mariuszowi. Na krzesełkach poza klaskaczami będą czekać twarze Mariusza Wlazłego, tak by cała hala w poniedziałek zamieniła się w bohatera tego starcia, a po ostatnim gwizdku sędziego Mariusz symbolicznie "odwiesi buty na kołek" i zostaną one wciągnięte pod sufit hali.