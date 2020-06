Matura 2020 matematyka podstawa. Odpowiedzi, rozwiązania zadań, ARKUSZ CKE. Co było na egzaminie z matematyki na p. podstawowym 9.06.2020?

Do obowiązkowego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym przystępuje ok. 272 000 tegorocznych absolwentów oraz ok. 30 000 absolwentów z lat ubiegłych.

Matura 2020. Matematyka - z czego składa się egzamin?

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie podstawowym składa się z reguły z 34 zadań. Pierwsze 25 ćwiczeń to tzw. zadania zamknięte, w których wybiera się jedną z odpowiedzi ABCD. Za poprawną odpowiedź na każde z nich uczeń dostaje 1 punkt. Kolejnych 9 zadań to ćwiczenia otwarte, w których maturzysta powinien pokazać metodę i rozwiązanie danego działania. Co istotne, zadania te punktowane są inaczej - od 2 do 5 punktów.