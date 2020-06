Matura 2020. Wyciekły odpowiedzi z matematyki? CKE: Sprawa zgłoszona na policję. Wśród internautów zawrzało. Egzamin będzie powtórzony?

Matura 2020 z matematyki. Był przeciek? Polska Press

Trwa matura 2020. Kolejny dzień z rzędu w Internecie pojawiają się sygnały o przeciekach na maturze, tym razem z odpowiedziami do zadań z matematyki. Jeśli faktycznie zadania wyciekły, to czy unieważnią cały egzamin? Czy na Lubelszczyźnie znowu doszło do maturalnego przecieku? CKE sprawę zgłasza na policję.