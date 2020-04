Matura próbna 2020 fizyka poziom rozszerzony. Arkusz CKE. Jakie tematy na maturze online z fizyki na poziomie rozszerzonym?

Próbne teksty CKE dostępne są od czwartku 2.04.02020 r. od godz. 9. Wtedy to na stronach OKE i CKE pojawiły się arkusze z języka polskiego na poziomie podstawowym. O godzinie 14 pojawiły się arkusze próbnej matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym i z fizyki na poziomie rozszerzonym. W następnych dniach, aż do 8.04.2020 r. (nie licząc weekendu) na stronach CKE i OKE pojawiać się będą testy z kolejnych przedmiotów - również o godz. 9 i 14.

Dyrektor CKE Marcin Smolik zaleca, by uczniowie przystąpili do egzaminu w domu w taki sam sposób, w jaki nastąpiłoby to w szkole – to znaczy bez dodatkowych pomocy dydaktycznych i w czasie, jaki jest przeznaczony na napisanie egzaminu.

Rozwiązane arkusze należy przesłać do nauczyciela w formie e-maila z załącznikiem, aby mógł on sprawdzić odpowiedzi i ewentualnie napisać do nich komentarz. Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, CKE zaleca o rozważenie możliwości przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie takich wydruków do odbioru w szkole.