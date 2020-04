Matura próbna 2020 język polski - poziom podstawowy i rozszerzony. Jakie tematy na maturze online? Arkusze CKE. Lista adresów stron OKE

Próbna matura 2020. Polski podstawowy z CKE 2.04.2020 [ARKUSZ]

Maturzyści do próbnych testów CKE zabiorą się po godz. 9. Wtedy to na stronach OKE i CKE pojawią się arkusze z języka polskiego na poziomie podstawowym. Za nami już próbny egzamin ósmoklasisty 2020, także w trybie zdalnym. Pierwszego dni apojawiły się problemy techniczne, padły serwery. W następnych dniach sytuacja wróciła do normy. Jak będzie w czwartek? Arkusze pobierzcie po godz. 9. Poniżej zamieszczamy też linki do lokalnych OKE.

Dyrektor CKE Marcin Smolik zaleca, by uczniowie przystąpili do egzaminu w domu w taki sam sposób, w jaki nastąpiłoby to w szkole – to znaczy bez dodatkowych pomocy dydaktycznych i w czasie, jaki jest przeznaczony na napisanie egzaminu.

Rozwiązane arkusze należy przesłać do nauczyciela w formie e-maila z załącznikiem, aby mógł on sprawdzić odpowiedzi i ewentualnie napisać do nich komentarz. Jeżeli dany uczeń nie ma w domu dostępu do internetu, CKE zaleca o rozważenie możliwości przekazania mu arkuszy w formie wydruków lub przygotowanie takich wydruków do odbioru w szkole.