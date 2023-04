Matura z matematyki 2023. Wymagania, zmiany, zadania, arkusz. Jak zdać maturę z matematyki? Podstawowa matematyka- zadania Maja Czech

Matura już za pasem, należy więc już czas zacząć przygotowania pełną parą. Największą zmorą większości uczniów jest z pewnością matematyka. Co się zmieni na maturze 2023 na egzaminie z matematyki? Zobaczcie, co znajdzie się w arkuszu, jak się przygotować do egzaminu i jak wyglądają zadania maturalne!