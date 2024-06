Pożar na gdańskiej Zaspie. Z budynku ewakuowano 15 osób

Sceny rodem z "Lśnienia" w... Gdańsku. Mężczyzna zniszczył drzwi mieszkania siekierą

To nie "Lśnienie", to gdańska Oliwa. Policjanci z komendy miejskiej zatrzymali 78-letniego mężczyznę, który zniszczył drzwi wejściowe do jednych z mieszkań....