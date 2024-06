"Witajcie wakacje"! Aby były udane, muszą być bezpieczne. W Auchan Gdańsk porozmawiamy z ekspertami i spędzimy miło czas. Czekamy na Was!

Wakacje, czyli wolne dni, wypoczynek i wyjazdy. Wszyscy na to czekamy - i dzieci, i rodzice. Letnie miesiące to czas ładowania baterii, bycia ze sobą i swobodnej zabawy. To wszystko jest niezbędne, by z nowymi siłami wrócić do zajęć. Warto jednak zrobić wszystko, by odpoczywać bezpiecznie i w razie potrzeby, umieć zaradzić sytuacji. Dlatego jak co roku, wracamy do Was z wakacyjną akcją, proponując spotkania z ekspertami. Co dokładnie przygotowaliśmy?