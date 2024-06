Nowe informacje w sprawie Fali. System zagości na kolei od jesieni

InnoBaltica wraz z Asseco Data Systems prognozują, że w drugim półroczu 2024 nastąpi czas pełnego ustabilizowania działania systemu w komunikacji miejskiej, czyli w autobusach, trolejbusach i tramwajach. Przypomnijmy, że dotychczas system funkcjonuje w Trójmieście, Pucku, Chojnicach, Słupsku, Lęborku oraz Władysławowie. Ciągle wdrażane mają być poprawki jeżeli chodzi o sprawność walidatorów, czyli urządzeń FALI w pojazdach. Co ciekawe, pasażerowie najchętniej decydują się korzystanie z Fali poprzez własne karty płatnicze.

– Szacujemy, że ok. 90% dotychczasowych transakcji realizowanych zostało w systemie z wykorzystaniem osobistych kart płatniczych przykładanych właśnie do naszych urządzeń. Oczywiście, z czasem te proporcje mogą ulec zmianie. Użycie karty płatniczej w pojeździe to najprostsza forma zakupu biletu, ponieważ nie wymaga założenia konta w systemie ani personalizowania ustawień tego konta. Od początku testowego publicznego działania Fali pasażerowie zakupili ponad 360 tysięcy biletów wszelkiego rodzaju, od jednorazowych po roczne – mówi Radomir Matczak, prezes InnoBaltiki.