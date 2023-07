Muzeum Nauki Gdańskiej. Zegar, który wybił godzinę powstania | ZDJĘCIA Grażyna Antoniewicz

Najstarszy kuty zegar pochodzi z Pomorza Zachodniego. Zrobiono go na przełomie XIV/ XV wieku. To szczęśliwy traf, że udało się go pozyskać do muzeum i.… uratować. Waży niewiele, zaledwie 100 kilogramów.