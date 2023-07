Muzyczny koniec lipca w muszli i na molo. Sopocki MOSiR zaprasza

Koncerty na sopockim molo w lipcu

W ramach festiwalu „Szanty na Molo” zagra zespół „Za Horyzontem” (26 lipca, godz. 19:15). Zespół tworzy sześciu wykonawców. Artyści nie tylko śpiewają, ale też wspaniale grają, co zapowiada energetyczny występ, pełen muzycznego serca do żeglarskich pieśni.

Sopocki MOSiR zaprasza MOSiR Sopot

27 lipca o godz. 20:00 w muszli koncertowej zagra DJ Ane i saksofonista Marcin Janek. Czwartkowe elektroniczne granie DJ Ane to przedsmak Brasswood Fest i jest przedstawiane jako Brasswood Before. Artystka jest znana ze swojej muzycznej precyzji, a DJ-skim dźwiękom będzie towarzyszył ciepły dźwięk saksofonu. Artyści zapowiadają, że koncert potrwa do do 21:30.

W piątek i w sobotę (28 i 29 lipca) w muszli zabrzmią kolejne dwa koncerty z cyklu „Sopot Molo Festiwal”. Zagrają Kathia i Limboski. Początek obu koncertów o godz. 18:00.