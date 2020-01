Na Olszynce znaleziono ropopochodną substancję. Pojemniki zabezpieczyli strażacy [ZDJĘCIA]

Gdańscy strażnicy miejscy zostali powiadomieni o tym, że w pobliżu torów kolejowych przy ul. Błońskiej, znajdują się pojemniki z nieznanym płynem. Na miejsce natychmiast udali się funkcjonariusze z Referatu VI.

- Przy ekranach dźwiękochłonnych stały kontenery na odpady, wiadra i różnej wielkości pojemniki po brzegi wypełnione ropopochodną cieczą. Pobliski teren i prowadząca do torów ścieżka były silnie zanieczyszczone. W pobliżu leżały zerwane plomby zabezpieczające - mówi młodszy inspektor Dominika Paszkiewicz.

Wszystko wskazywało na to, że ktoś ukradł płyn z kolejowej cysterny. Mundurowi skontaktowali się z policją i z firmą, do której mogła należeć zawartość pojemników. Okaząło się jednak, że nikt nie zgłaszał włamania do cysterny i kradzieży paliwa.