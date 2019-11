Na ulicę Nowe Podwale Grodzkie pod Forum Gdańsk wrócił ruch po sierpniowym pożarze. Póki co z tunelu korzystają tylko auta dostawcze

Tunel znajdujący się pod centrum handlowym Forum Gdańsk przywrócony został do stanu sprzed pożaru do którego doszło 12 sierpnia tego roku.

Bezpieczeństwo gości oraz mieszkańców sąsiadujących z Forum Gdańsk jest dla nas najważniejsze. Prace naprawcze rozpoczęliśmy tuż po ugaszeniu pożaru. Usunęliśmy wszystkie zniszczenia, zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Przeprowadziliśmy niezbędne testy zabezpieczeń przeciwpożarowych

- informuje Magdalena Gibney, dyrektor Forum Gdańsk.

Pomimo tego, że tunel pod Forum Gdańsk jest już przejezdny, to kierowcy pojazdów osobowych będą musieli poczekać na swobodny przejazd ze względu na trwające roboty drogowe w okolicy Biskupiej Górki, realizowane w ramach inwestycji miejskiej.

- W związku z pracami drogowymi prowadzonymi w okolicy Biskupiej Górki zarówno wjazd do tunelu pod Forum Gdańsk, jak i wyjazd z tunelu od strony ulicy Okopowej jest nieczynny do czasu zakończenia robót drogowych prowadzonych przez wykonawcę. Prosimy kierowców o dostosowanie się do zalecanych objazdów i uważne czytanie znaków drogowych znajdujących się w rejonie prowadzonych prac - dodaje Magdalena Gibney.