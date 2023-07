Najpierw turniej na plaży, a następnie treningi w hali. Przygotowania Trefla Gdańsk do sezonu 2023/2024

Siatkarze Trefla Gdańsk przed sezonem 2023/2024 w PlusLidze

Aż trzy tygodnie później, w porównaniu do poprzednich rozgrywek, rozpocznie się siatkarski sezon 2023/2024 PlusLigi. Początek zaplanowano na weekend 21-22 października 2023 roku. Ma to związek z napiętym terminarzem reprezentacyjnym. Po turnieju finałowym Ligi Narodów, który odbędzie się w Ergo Arenie od 19 do 23 lipca, reprezentacja Polski rozpocznie zmagania w mistrzostwach Europy. Turniej rozgrywany w czterech państwach - Włochy, Bułgarię, Macedonię Północną i Izrael - zakończy się 16 września. Już dwa tygodnie później rozpocznie się w Chinach turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich, który będzie trwał do 8 października.