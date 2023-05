Nie żyje prof. Barbara Krupa-Wojciechowska, długoletnia rektor Akademii Medycznej w Gdańsku

Nie żyje prof. Barbara Krupa-Wojciechowska

Honorowa członkini i prezes w latach 1990-1994 Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, członkini Międzynarodowego i Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Amerykańskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Prof. Barbara Krupa-Wojciechowska urodziła się 12 kwietnia 1930 roku w Warszawie. W 1949 rozpoczęła studia na ówczesnej Akademii Lekarskiej w Gdańsku. Jeszcze w okresie studiów, w 1953 roku podjęła pracę jako zastępca asystenta w II Klinice Chorób Wewnętrznych (obecna Katedra i Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii) gdzie spędziła całe swoje życie zawodowe, obejmując kolejno stanowiska asystenta (1954), adiunkta (1964) i docenta (1970).

Jak informuje uczelnia, jednym z jej osiągnieć naukowych było wprowadzenie jednoczasowych badań hemodynamicznych i radioimmunologicznych reniny i aldosteronu, co w tamtym okresie dawało to możliwość całościowego podejścia do patofizjologii nadciśnienia tętniczego oraz wskazania możliwości ukierunkowania terapii.