Niemal 5 tys. szkół nie ma jeszcze laptopów z rządowego programu. W Pomorskiem to 148 placówek. Apel do samorządów niezwlekanie z wnioskami

- 14 lipca ustawa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Tuż po podpisaniu ministerstwa cyfryzacji i edukacji wysłały do wszystkich placówek wzory umów z prośba o ich uzupełnienie oraz podpisanie i odesłanie w celu realizacji tego projektu. Umowy trafiły na przełomie lipca i sierpnia do wszystkich szkól w całym kraju – mówi „Dziennikowi Bałtyckiemu” Hubert Grzegorczyk .

„[…] dostawy mogą być realizowane praktycznie z dnia na dzień. Niezrozumiałe jest więc odwlekanie tego w czasie, ponieważ jedynymi pokrzywdzonymi w tej sytuacji są dzieci, które mogłyby zacząć rok szkolny, wykorzystując do nauki nowy sprzęt” – podaje minister Janusz Cieszyński w komunikacie Ministerstwa Cyfryzacji dotyczącym opóźnień.

- Miesiąc czasu to długi okres dla jednostek prowadzących szkoły. Tej papierkowej roboty naprawdę nie ma zbyt wiele – ocenia Hubert Grzegorczyk.

Kandydat do Senatu zauważa, że w Pomorskiem skala problemu nie jest zbyt wielka, dotyczy 148 placówek szkolnych. To placówki m. in. z gmin Kartuzy, Kościerzyna, Żukowo czy Trąbki Wielkie. Czas ma jednak znaczenie, bo organizacja dostarczenia blisko pół mln laptopów to skomplikowana i czasochłonna operacja.