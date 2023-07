Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej. Węzeł Gdańsk Południe w budowie | ZDJĘCIA, WIDEO

Węzeł Gdańsk Południe w budowie. Zobaczcie WIDEO

Do 2025 r. zbudowana zostanie część Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT) od węzła Gdańsk Południe do Żukowa. Powstanie tam dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 16 kilometrów oraz 7-kilometrowa obwodnica Żukowa. W ramach inwestycji dojdzie do rozbudowy węzła Gdańsk-Południe.

- W województwie pomorskim inwestycje prowadzone są na historyczną skalę. Jesteśmy liderem w zakresie infrastruktury drogowej. Dzisiaj rozpoczynamy projekt, który ma kluczowe znaczenie dla całej sieci dróg ekspresowych. Wyprowadzi ruch z aglomeracji i przyniesie ogromne korzyści dla użytkowników dróg i środowiska - mówił na początku roku Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

W ramach inwestycji powstaje dwujezdniowa droga ekspresowa o długości 16 km, o dwóch pasach ruchu i pasem awaryjnym w każdym kierunku, między węzłami Żukowo i Gdańsk Południe. W ramach inwestycji zostaną wybudowane węzły Żukowo i Lublewo.