Od września w Gdańsku ruszają nowe linie komunikacji miejskiej. Umożliwią dotarcie do przedszkola i szkoły.

Nowo utworzone placówki, Szkoła Podstawowa nr 6 i Przedszkole nr 86, zyskają dodatkowe przystanki linii 120, 156 i 164. Wszystko to, by spełnić oczekiwania mieszkańców rozwijających się dzielnic i ułatwić dzieciom poruszanie się do placówek edukacyjnych.

Trasa autobusu linii 120 rozpoczynać się będzie na Siedlcach. Dalej przebiegnie ulicami Kartuską, Łostowicką, Havla, Łódzką, Warszawską, Piotrkowską, Nową Bulońską, Jabłoniową, Lubowidzką i Stężycką. Jeden z przystanków planowany jest przy Szkole Podstawowej nr 6.

Placówki przy ul. Lawendowe Wzgórze zyskają połączenie ze skrzyżowaniem Jabłoniowej i Warszawskiej. Wszystko za sprawą nowej infrastruktury drogowej. Zwiększy to komfort rodziców oraz bezpieczeństwo uczęszczających tam dzieci. Poza komunikacją miejską będzie można dostać się tam również w nieco bardziej ekologiczny sposób, rowerem bądź pieszo.

Powstanie nowej linii komunikacji miejskiej jest wynikiem rozwoju tej części Gdańska, a co za tym idzie, rosnącej potrzeby dowiezienia mieszkańców niedawno powstałych placówek. Połączenie ułatwi również gdańszczanom mieszkającym przy ul. Stężyckiej dojazd do węzła Siedlce. To z kolei będzie dużym udogodnieniem dla osób udających się w stronę Śródmieścia.

Po rozbudowie ul. Stężyckiej linia zostanie przedłużona w kierunku Kiełpina Górnego, Kokoszek oraz Matarni.