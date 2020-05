Oferowali karabiny, strzelby, pistolety i naboje. Policja rozbiła gang handlarzy bronią [zdjęcia, wideo]

Zabezpieczenie ponad 60 sztuk broni, ok. 7 tys. sztuk amunicji i komponenty do produkcji materiałów wybuchowych - to bilans akcji przeprowadzonej pod nadzorem pomorskich śledczych w różnych miejscach kraju. Za kraty trafili też podejrzani o udział w zorganizowanej grupie przestępczej „o charakterze zbrojnym”.

Do 15 lat więzienia grozi 5 tymczasowo aresztowanym osobom, które według Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku, były członkami gangu na szeroką skalę handlującego bronią. W toku postępowania funkcjonariusze zabezpieczyli 61 jednostek broni palnej, w tym 45 sztuk broni długiej, 13 sztuk broni krótkiej i 3 sztuki broni maszynowej, około 7 tysięcy sztuk amunicji różnego kalibru do broni bojowej, myśliwskiej i sportowej - relacjonuje prokurator Ewa Bialik, rzeczniczka prasowa Prokuratury Krajowej. - Ponadto zabezpieczono kilkadziesiąt elementów broni takich jak: lufy, magazynki, kolby, zamki, mechanizmy spustowe, sprężyny i inne. Ujawniono także znaczne ilości prochu czarnego oraz lont prochowy. Jak się dowiadujemy, efektem przeszukań i działań przeprowadzonych na terenie kilku województw jest też fakt, że w ręce policyjnych pirotechników wpadło ponad 100 różnego typu zapalników elektrycznych, z których każdy mógł być wykorzystany do wyprodukowania ładunku wybuchowego. W przeprowadzonym w ostatnich dniach, potężnym uderzeniu w domniemanych handlarzy bronią, oprócz dziesiątek szeregowych policjantów z różnych jednostek, uczestniczyli ich koledzy z Centralnego Pododdziału Kontr-terrorystycznego Policji „BOA” oraz Centralnego Biura Śledczego Policji, a także psy tropiące szkolone w kierunku wykrywania materiałów wybuchowych. Grupa mogła działać od kilku lat, a jak wynika z ustaleń śledczych, jej członkowie z handlu bronią uczynili sobie stałe źródło dochodu - tłumaczy nadkom. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka prasowa komendanta CBŚP. Według śledczych, zatrzymana piątka, dopuściła się całego szeregu przestępstw: nielegalnego przerabiania i wprowadzania do obrotu broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Ze względu na dobro postępowania, prokuratura nie informuje, czy podejrzani po przedstawieniu zarzutów przyznali się do winy ani czy złożyli wyjaśnienia. Nie wiadomo także kto był odbiorcą potencjalnie śmiercionośnego towaru oraz czy został on wykorzystany przy popełnianiu innych przestępstw. Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanych środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd podzielił argumentację prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie - zastrzega tylko prokurator Ewa Bialik. - Sprawa ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań KRYMINALNE POMORZE - POLECAMY: Tych kobiet szuka pomorska policja

