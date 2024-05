Wysyłał do pacjentów "lekarza" bez uprawnień? Mężczyzna usłyszał zarzuty, a fałszywy doktor niedawno zmarł...

- Działając w ten sposób lekarz doprowadził spółkę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 9 tys. złotych. Usiłował również doprowadzić spółkę do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie ponad 800 złotych przedkładając w maju br. dokumenty dotyczące wykonania świadczenia w postaci trzech wizyt. Do wypłaty nie doszło z uwagi na ujawnienie procederu - tłumaczyła prok. Wawryniuk.