Ósme szczątki odnalezione na Westerplatte. To obrońca Wojskowej Składnicy Tranzytowej? Archeolodzy kontynuują prace

Zaznaczmy, w miniony piątek w miejscu dawnej, zbiorowej mogiły, gdzie spoczęli polegli polscy żołnierze, archeolodzy odkryli fragmenty trzech ludzkich szkieletów.

- 28 października odbyła się akcja podejmowania jednego z trzech szkieletów złożonych we wspólnym wkopie grobowym - informuje w komunikacie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, które prowadzi archeologiczną eksplorację terenów na Westerplatte. - Podczas prac, w trakcie dalszej eksploracji wypełniska wkopu ujawniono kolejny, czwarty już szkielet. Spoczywa on twarzą do ziemi na głębokości około 130 cm. Bezpośrednio na szkielecie zalegają szczątki wcześniej odkrytych trzech osób. W trakcie prac odnaleziono min. ładownicę z polską amunicją oraz polskie guziki mundurowe.