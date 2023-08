Oto ile kosztuje wyprawka szkolna. Szkolne wydatki 2023. Jaki budżet na artykuły szkolne? Zobacz, ile wydamy na rok szkolny 2023/2024 OPRAC.: Maja Czech

Jak co roku już w sierpniu zaczynamy myśleć o wyprawce szkolnej dla naszych dzieci. Niestety wiąże się to z dość dużymi wydatkami. Sprawdzamy, ile w 2023 roku Polacy wydadzą na artykuły do szkoły, oraz czym się kierują robiąc zakupy przed 1 września.