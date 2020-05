Pablo Crer zostanie na drugi sezon w Treflu Gdańsk. Argentyńczyk zakochał się w mieście, w którym nadal chce gra w siatkówkę

- Bardzo się cieszę, że Pablo zostaje z nami w Gdańsku. Ten rok pokazał, jak bardzo wartościowym jest zawodnikiem. Jego doświadczenie pomogło nam w tych rozgrywkach w wielu momentach. Pablo to przede wszystkim bardzo dobry atakujący i środkowy odpowiadający za ofensywę. Dodatkiem do jego gry i siatkarskich umiejętności jest też bardzo pozytywna osobowość, więc tym bardziej jestem zadowolony, że w kolejnym sezonie także będzie w szeregach Trefla Gdańsk – mówi trener „gdańskich lwów” Michał Winiarski .

Pablo Crer dołączył do Trefla Gdańsk przed sezonem 2019/2020, przenosząc się do Polski z Argentyny. Był to jego pierwszy sezon w PlusLidze, a we wcześniejszych latach w Europie tylko przez jeden rok bronił barw włoskiego Callipo Vibo Valentia. W minionych rozgrywkach wystąpił we wszystkich 25 ligowych meczach, zdobywając w nich łącznie 224 „oczka” – 170 atakiem, 36 blokiem oraz 18 bezpośrednio z zagrywki. Ośmiokrotnie notował dwucyfrowe zdobycze punktowe, a najwyższy wynik – 14 „oczek” – zapisał na swoim koncie ex aequo w meczach z MKS-em Będzin oraz GKS-em Katowice.

Crer znakomicie dogaduje się z trenerem Winiarskim, ale także spodobał mu się Gdańsk, jako nowe miejsce do życia. A świadczy o tym chociażby to, że po ogłoszeniu pandemii koronawirusa nie próbował wyruszać w podróż do ojczyzny, ale z całą rodziną został w Trójmieście.

- Od początku sezonu, gdy bardzo szybko zaaklimatyzowałem się w nowym miejscu, świetnie czuję się w Gdańsku pod każdym względem – klubu, społeczności, kibiców, miasta – wszystko jest idealne. Rok temu przeprowadziłem się tutaj razem z moją rodziną – żoną i dwójką dzieci – i co dla mnie bardzo istotne im również się tutaj świetnie żyje, pokochali Polskę, a w szczególności nasz Gdańsk. Bardzo się cieszę, że zostaję na kolejny sezon, a dodatkową motywacją do jak najlepszej gry ponownie w barwach Trefla są te przedwcześnie zakończone rozgrywki 2019/2020. Sam Gdańsk to moim zdaniem idealne miejsce do gry w siatkówkę – mówi Pablo Crer.