W Gdańsku trwa „Waterland” – cyrk na wodzie! Baśniowy, wodny świat na wyciągnięcie ręki!

Rozpoczęcie cyrku „Waterland” w Gdańsku

Gdańsk jako miasto portowe nad Bałtykiem, jest miastem, w którym tematyka morza i wody, przejawia się na porządku dziennym: w tawernach, restauracjach, sklepach, galeriach, czy klubach miasta. Nic więc dziwnego, że do tego „morskiego” miasta przyjechał cyrk – „Waterland”, czyli cyrk na wodzie. Oficjalne otwarcie miało miejsce 27 czerwca 2024 roku, o godzinie 18:30 w Gdańsku, przy placu Zebrań Ludowych. Występy ukraińskich cyrkowców z cyrku na wodzie, będą trwały w Gdańsku do 7 lipca 2024 roku, a następnie w Gdyni. Bilety można kupić online, jak na miejscu. Cena biletów w granicach – 74,50 zł.

Cyrk na wodzie

Absolutnie innowacyjny i kreatywny pomysł ukraińskiego cyrku, którego nie można zobaczyć w żadnym innym, a mianowicie chodzi o niezwykły pokaz, przy pomocy wody i świateł. „Waterland” – to wyspa fantazji i zabiera widza, w baśniową, niezwykłą przygodę do morskich głębin i świata wody oraz mieszkających w niej mieszkańców. W cyrku na wodzie, można zobaczyć rozmaitych akrobatów, których występy są wykonywane w aranżacji niezwykłego pokazu i gry między światłem a wodą. Do tego nie zabrakło klaunów, syren i iluzjonistów. „Waterland” to cyrk, który zapadnie w pamięci widza na długo, szampańska zabawa i gorące emocje są gwarantowane. Widz ma wrażenie, że został zabrany do zupełnie innego świata i zdecydowanie nie myśli się już o troskach dnia codziennego. Obecnych było również dużo rodzin z dziećmi, które były zachwycone!