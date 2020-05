PlusLiga. Ruben Schott odchodzi z Trefla Gdańsk. Niemiecki przyjmujący zdecydował się przenieść do Indykpolu AZS-u Olsztyn

Po zaakceptowaniu nowego projektu budżetu i związanego z nim składu na sezon 2020/2021 przez radę nadzorczą Trefla Gdańsk SA żółto-czarni zaczynają odkrywać karty. Wiadomo, że pieniędzy w klubowej kasie jest mniej niż w minionym sezonie. Mimo to trener Michał Winiarski nie załamuje rąk i przedstawił prezesowi Dariuszowi Gadomskiemu wizję nowej kadry zespołu. W tej nowej koncepcji było miejsce dla Rubenach Schotta. Niemiecki przyjmujący, reprezentant swojego kraju, spędził w Gdańsku dwa sezony. Chwalił sobie czas spędzony, najpierw pod okiem Andrei Anastasiego, a następnie u Winiarskiego właśnie. Tyle tylko, że w ostatniej chwili zdecydował się na zmianę. PlusLigi co prawda nie opuszcza, a przeniesie się do oddalonego o 160 km Olsztyna.

CZYTAJ TAKŻE: Mariusz Wlazły będzie zawodnikiem Trefla Gdańsk. Rada nadzorcza spółki zaakceptowała projekt budżetu

- Bardzo dziękujemy Rubenowi za dwa lata gry w żółto-czarnych barwach. Rozmawialiśmy jeszcze przed zawieszeniem rozgrywek PlusLigi o kontynuacji współpracy, jednak później nasze plany pokrzyżowała epidemia koronawirusa. W połowie marca zamroziliśmy rozmowy transferowe i zarówno managerowie, jak i zawodnicy wiedzieli, że ostateczne decyzje będziemy podejmować po radzie nadzorczej, która odbyła się w miniony piątek. Manager i sam zawodnik nie chcieli czekać, być może również nowy klub nałożył presję czasu i podjęli decyzję o podpisaniu kontraktu w innym miejscu. Żałujemy, że nie udało nam się przedłużyć współpracy, jednak na rynku nie ma pustki i trener Winiarski szuka nowego gracza. Trzymamy kciuki za dalszą karierę Rubena i nie wykluczamy, że w przyszłości nasze drogi jeszcze się skrzyżują – mówi prezes Dariusz Gadomski.