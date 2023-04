„Podwójnie deportowani… " Premiera książki w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Kim jest doktor Dmitriy Panto?

Doktor Dmitriy Panto jest głównym specjalistą ds. naukowych Działu Naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Historyk w czasie swojej kariery naukowej opublikował kilka książek odnoszących się do historii Polski w czasie okupacji sowieckiej. "Krzywy obraz wojny” czy „Okupacja sowiecka ziem polskich w latach 1939–1941” to zbiór analiz, wypowiedzi oraz ocena tego, co działo się tuż przed i po zakończeniu II Wojny Światowej. We wtorek 4 kwietnia 2023 roku odbyła się promocja następnej książki doktora.