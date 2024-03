Podyplomowe studia budowy okrętów na Politechnice Gdańskiej już się rozpoczęły. Chętnych więcej niż miejsc

Rekrutacja rozpoczęła się 1 grudnia i zakończyła 15 lutego. 1-roczne studia podyplomowe w Instytucie Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej: Budowa Okrętów miało podjąć 25 osób jednak uczelnia zdecydowała o zwiększeniu liczby do 34 słuchaczy. 12 osób wybrało kierunek „napędy okrętowe”, 22 konstrukcję i technologię okrętu.

Inicjatywa utworzenia tych studiów wyszła ze strony Związku Pracodawców Forum Okrętowe reprezentującego pracodawców borykających się z narastającym problemem deficytu wysoko wykwalifikowanych kadr. Została ona przedstawiona na początku 2022 roku i spotkała się z pozytywnym przyjęciem władz Politechniki Gdańskiej.

- Sektor stoczniowy cierpi na pogłębiający się deficyt okrętowców. Skoro młodzież mniej garnie się do studiowania na kierunku okrętowym, to do odbycia takich studiów podyplomowych zachęćmy inżynierów z innych branż chcących zdobyć nowe kwalifikacje, by następnie podjąć pracę w przemyśle okrętowym. To może być źródłem dodatkowych kadr dla firm z naszej branży. Naszym zamiarem było utworzenie studiów prowadzonych w sposób innowacyjny, inspirujący, ciekawy i elastyczny. Część przedmiotów będzie prowadzona w języku angielskim - na początku kilka, później będziemy poszerzać tę listę. Do prowadzenia wykładów chcemy zaprosić inżynierów i kadrę menedżerską z przemysłu stoczniowego, żeby mogli podzielić się swoim doświadczeniem ze studentami. Przy układaniu programu staliśmy twardo na ziemi. Program studiów to wspólne dzieło uczelni i przemysłu, dlatego jego zakres jest bardzo praktyczny - zawiera tylko te przedmioty, które przekazują wiedzę potrzebną w codziennej praktyce zawodowej - wyjaśniał Ireneusz Karaśkiewicz, dyrektor Biura Związku Pracodawców Forum Okrętowe.