Policjanci na Pomorzu oddali hołd żołnierzowi zabitemu na granicy Polski i Białorusi. Tak włączyli się w pogrzeb sierż. Mateusza Sitka

Pogrzeb i upamiętnienie sierż. Mateusza Sitka

Zmarł w służbie na granicy z Białorusią

Żołnierz był raniony nożem 28 maja na granicy polsko-białoruskiej. Do zdarzenia doszło w okolicy miejscowości Dubicze Cerkiewne. Jeden z mężczyzn, który próbował sforsować ogrodzenie, przecisnął broń przez szczelinę pomiędzy przęsłami zapory. Następnie ugodził sierż. Mateusza Sitka nożem.

21-letni żołnierz po udzieleniu mu pierwszej pomocy został przewieziony do szpitala w Hajnóce. Tam został poddany operacji, by później zostać przetransportowanym do Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Tam zmarł 6 czerwca.

Pośmiertnie został awansowany do stopnia sierżanta i odznaczony Złotym Medalem "Za zasługi dla obronności kraju" przez ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza.

