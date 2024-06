Ponad 300 lekkoatletów w Gdańsku na 52. Memoriale Żylewicza. Bogaty program zawodów na stadionie GOS-u

52. Memoriał Żylewicza Outdoor Meeting EA 15.06.2024

Dwadzieścia konkurencji olimpijskich i pięć paraolimpijskich będzie można zobaczyć w ramach 52. Memoriału Żylewicza, który odbędzie się na stadionie lekkoatletycznym w Gdańsku Strzyży (przy al. Grunwaldzkiej 244). Ceremonię otwarcia mityngu z udziałem reprezentantów Polski zaplanowano na godz. 17, ale wiele będzie się działo kilka godzin wcześniej. Bieżnia zostanie bowiem udostępniona amatorom. Młodzież ze szkół podstawowych sprawdzi się w tzw. sztafetach szwedzkich (każdy z biegaczy ma do pokonania odcinki różnej długości), a starsi będą mogli wykazać się uczestnicząc w "Szybkiej Strzale Północy", czyli biegu na 3000 metrów.

- Mam nadzieję, że w tym roku pogoda dopisze. Czasami jest przecież tak, że przeszkadzają porywy wiatru i ulewy. Widziałam prognozy, że ma być dobrze, więc się cieszę. Jeśli chodzi o plan, to powiem, że nigdy nie ustawiam się na wynik. Po prostu chcę dobrze wystartować. Miałam treningi na 57-58 metrów. Start na mistrzostwach Europy był na poziomie, na którym aktualnie jestem. W Rzymie rzuciłam 55,47 i dało mi to 23. miejsce. Poziom był dużo wyższy, niż dwa lata temu w Monachium. W tym roku na memoriale będę miała wyższe rywalki, ponieważ startują Daria Zabawska i Weronika Muszyńska . Zapowiada się ciekawy konkurs, bo wystartują w nim trzy najlepsze zawodniczki w Polsce - wyjaśnia Karolina Urban.

Wśród lekkoatletów, którzy przylecieli z Rzymu do Gdańska jest Karolina Urban , dyskobolka AZS-u AWFiS-u.

- Nastawiam się głównie na rekordy życiowe. Mój rekord obecny to 45,72 m (wynik z 5 maja 2024 roku ze Słupska - przyp.). Przygotowuję się, aby z jak najlepszym wynikiem wystartować na mistrzostwach Polski - mówi 18-letnia Alicja Winiarz, dyskobolka AZS-u AWFiS-u Gdańsk.

Na dystansie 5 km o jak najlepszy rezultat powalczy także Dominik Barbużyński, chodziarz KL Lechia Gdańsk.

- Chcę pójść treningowo, ponieważ nie jest to mój priorytetowy start w tym momencie. Moja życiówka wygląda na razie słabo, bo to 23.31. W hali chodziłem już poniżej 22 minut, dlatego złamanie bariery nawet 21 minut jest możliwe. Nie chcę zapeszać, ale na tyle się czuję i myślę, że jestem w stanie to zrobić - powiedział Dominik Barbużyński.

Memoriał Józefa Żylewicza jest realizowany od 1973 roku nieprzerwanie przez Klub Lekkoatletyczny „Lechia” Gdańsk. Poświęcony jest pamięci wybitnego trenera i działacza, który był jednym z twórców KS „Lechia”, a potem silnej reprezentacji Polski - Wunderteamu.