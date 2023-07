Polscy siatkarze zachowali zimną krew i zasłużenie wygrali Ligę Narodów w Ergo Arenie. "Usiądziemy i wypijemy sobie po piwku"

Polscy siatkarze po raz pierwszy złotymi medalistami Ligi Narodów

- Polacy czuli się bardzo dobrze i rzucili w tym meczu wszystko, co mieli. W takiej sytuacji musisz zaprezentować się z najlepszej strony. Mieli wsparcie trybun, bo w końcu grali przed własną publicznością. Z drugiej strony mam wrażenie, że znowu byliśmy blisko. Trudno mi teraz powiedzieć, czy czuję z tego wielki żal. W ubiegłym roku było już nam trochę żal z tego powodu. Może musimy wrócić do tego spotkania później, aby przemyśleć, co można być jeszcze zmienić - przyznał John Speraw, selekcjoner reprezentacji Stanów Zjednoczonych, który drugi raz z rzędu musiał się zadowolić srebrnym medalem Ligi Narodów siatkarzy.

- Amerykanie to jedna z najlepszych drużyn na świecie. Dziś ta minimalna dekoncentracja w drugim secie, kiedy prowadziliśmy 16:12, kosztowała nas stratę partii, bo Amerykanie wyrwali nam to z rąk. Wiemy, że oni mają świetnych zawodników. Najważniejsze, że po tym się pozbieraliśmy, a trzeci i czwarty set to był nasz koncert. Chciałbym, żeby dobre mecze w reprezentacji były jeszcze przede mną. Na pewno był to jednak mój najlepszy występ jak do tej pory - cieszył się Łukasz Kaczmarek, który w finale zdobył aż 25 punktów i godnie zastąpił w ataku Bartosza Kurka.

Wielkie powody do zadowolenia miał także Nikola Grbić, którego filozofia pracy sprawdziła się w Ergo Arenie.

- Jesteśmy zespołem, który jest wyrównany. Jeśli nie zaczynasz w wyjściowym składzie, to nie jest tak, że w ciebie nie wierzę. Widzę, że zawodnicy to przyswajają i starają się być coraz lepsi. Wiem, jak to jest, kiedy się nie zaczyna meczu. Wiem, że nie jest miło grać mniej, niż by się chciało. Najważniejsze jest jednak to, że jeśli mają wejść, to są gotowi do zadań. Nie jest to łatwa rola, bo każdy z nich jest gwiazdą w swoim zespole. W ostatnich meczach zaczynaliśmy bez siatkarzy w składzie, którzy grali ostatnio w finale Ligi Mistrzów. To pokazuje, jak dobrych reprezentantów mamy - podkreśla serbski selekcjoner naszej reprezentacji.