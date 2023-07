Polska kontra USA w finale Ligi Narodów siatkarzy 2023. "Mamy do siebie zaufanie. Dobrze odpowiadamy na sytuacje boiskowe"

Polska - Stany Zjednoczone w finale Ligi Narodów siatkarzy 2023

- Każdy kolejny punkt, każde kolejne powtórzenie sprawia, że moi zawodnicy są lepsi. Chcę, żeby byli na tym skoncentrowani, żeby się poprawiali. Jeśli każdy z tych zawodników poprawi się o 5 procent, to poziom zespołu nie podskoczy o 5 procent, ale o wiele więcej. Jestem bardzo zadowolony, jak odpowiadamy na sytuacje boiskowe. Mamy do siebie zaufanie. Siatkarze wierzą w to, co robię i w to, co mówię. Będę to więc kontynuował. Nie oznacza to, że tym sposobem zawsze będziemy występowali w finałach. Bo jeśli my się poprawiamy, to to samo dzieje się z innymi drużynami. Cieszę się, że jesteśmy w tym punkcie w Ergo Arenie. Ze względu na fanów i całą otoczę, ale także dlatego, że jest to sposobność do konfrontacji naszej pracy, którą wykonaliśmy przez ostatnie dwa i pół miesiąca - zaznacza Nikola Grbić.