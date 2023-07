Polska siatkówka gotowa na wyzwania w finałach Ligi Narodów 2023. Historia w Ergo Arenie może być pisana na nowo

Od środy, 19 lipca 2023 roku przez cztery wieczory kibice w hali Ergo Arena będą się delektować występami najlepszych siatkarzy świata w ramach Ligi Narodów 2023. Meczem otwarcia międzynarodowego turnieju będzie starcie Stany Zjednoczone - Francja. Polacy udział w tych rozgrywkach FIVB rozpoczną w czwartek, 20 lipca o godz. 20 spotkaniem z Brazylią.

Siatkarska Liga Narodów 2023 w Ergo Arenie

W środę, 19 lipca 2023 roku o godz. 17 rozpocznie się pierwsze z ośmiu spotkań siatkarskich w Ergo Arenie. Na początek pod siatką spotkają się znakomite reprezentacje Stanów Zjednoczonych oraz Francji. Zresztą w finałach Ligi Narodów nie ma słabych ogniw. Każda z drużyn narodowych potwierdziła swoją jakość w trzech turniejach interkontynentalnych. Polscy fani ostrzą sobie zęby na czwartkowe spotkanie z Brazylią (czwartek, 20 lipca, godz. 20). Już wiadomo, że kibice mocno wierzą w drużynę prowadzoną przez Serba Nikolę Grbicia. Bilety na spotkania decydującej fazy zostały wyprzedane. Spóźnialskim pozostaje śledzenie Polsatu Sport, a w przypadku meczów Polaków także kanałów TVP 1 i TVP Sport. We wtorkowe popołudnie selekcjoner Grbić podał 14-osobowy skład na turniej w Ergo Arenie. Skreślił jednego zawodnika, środkowego bloku Karola Kłosa.

- Karol, który nie jest w składzie na Ligę Narodów, zostanie z nami do końca turnieju. To sposób na scalenie tej grupy, a dla Karola rozwiązanie, które zapewni mu ciągłość w treningach. Absolutnie, nadal jest częścią tej reprezentacji, która ma przed sobą jeszcze występy w mistrzostwach Europy i kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich. Każdy, kto miał powołanie, jest na liście tej drużyny. Różnica jest taka, że czasem gra, a czasem nie. Mamy dużą grupę bardzo dobrych jakościowo zawodników. Czasami jest bardzo trudno znaleźć przestrzeń do gry dla wszystkich. Na teraz wybrałem grupę 14 zawodników. Bardzo prawdopodobne będą jednak korekty składu na wrześniowe mistrzostwa Europy - tłumaczy Nikola Grbić.

Mecz Polska - Brazylia przy pełnych trybunach Ergo Areny

Na początek biało-czerwoni zmierzą się z Brazylią. To będzie drugi mecz z Canarinhos w Ergo Arenie. Gdańsko-sopocki obiekt 18 sierpnia 2010 roku został otwarty towarzyskim starciem Polska - Brazylia (3:2). Po 13 latach odmienione zespoły grać będą o półfinał Ligi Narodów.

- Wtedy byłem jeszcze juniorem, więc nie pamiętam tamtego spotkania. Nie oglądałem go. Widziałem jednak wiele spotkań reprezentacji Polski i reprezentacji Brazylii. Nie wiem, jak to wygląda historycznie, ale nie ma to większego znaczenia. Kiedy wyjdziemy w czwartek na boisko, to nikt nie będzie pamiętał, kto i ile razy wygrał. Chcemy dalej pisać historię i dodać kolejne zwycięstwo do tej rywalizacji - śmieje się Aleksander Śliwka, przyjmujący biało-czerwonych. Idealnym rozwiązaniem byłoby powtórzenie wyniku z Brazylią z fazy interkontynentalnej. Na Filipinach nasi siatkarze wygrali z mocnym rywalem 3:1. - Gdyby to było takie proste, to nie byłoby emocji i sport nie byłby tak popularny. W siatkówce szczególnie widzimy, że każde spotkanie jest inne. A nawet, jeśli wyjdą na boisko takie same szóstki, to wszystko może się zupełnie inaczej potoczyć. Zobaczymy, w jakim zestawieniu wyjdzie Brazylia. Dołączył do nich Leal, czyli kluczowy zawodnik z kilku poprzednich sezonów, jeden z najlepszych przyjmujących na świecie. Z pewnością jego osoba wzmocni skład Canarinhos i to wyzwanie będzie jeszcze trudniejsze, ale jesteśmy gotowi, aby podjąć rękawicę - przekonuje Śliwka.

Joandry Leal ponownie zgłoszony do składu Brazylii robi na wszystkich wrażenie. - Plan na mecz z Brazylią jest taki, aby wybrać najmocniejszy zespół i w ten sposób wygrać. Przygotowujemy się do tego spotkania od tygodni, miesięcy. Jesteśmy na nie gotowi. To oczywiste, że czeka nas bardzo trudne zadanie. Mierzymy się z drużyną, która doskonale wie, jak grać w meczach o taką stawkę. Do składu Brazylii wrócił Joandry Leal, więc teraz jest to najmocniejsze zestawienie. Nie było tego zawodnika we wcześniejszej fazie Ligi Narodów. Nie wiem, w jakiej formie będzie ten zawodnik, ale na papierze Brazylia z nim wygląda na jeszcze mocniejszą - dzieli się spostrzeżeniami Nikola Grbić.

ZOBACZ TAKŻE:

Program finałów Ligi Narodów siatkarzy 2023 w Ergo Arenie Najważniejsza wiadomość jest taka, że uskarżający się na kontuzje środkowy Mateusz Bieniek i kapitan Bartosz Kurek normalnie trenują już z drużyną. A to postacie kluczowe w tej reprezentacji. Siatkarze podkreślają, że łączy ich dobra atmosfera.

- Patrząc na te poprzednie mecze widzieliśmy, że, ci którzy wchodzili z ławki, zawsze dawali coś dobrego i pomagali. Wkładali dużo serducha i to miało swoje efekty. Jeśli chodzi o rywalizację, to absolutnie nie ma mowy o złej krwi. Jesteśmy wielką rodziną, ale w pewnym momencie trzeba wykluczyć jednego, czy dwóch zawodników. Ta selekcja jest jednak czymś naturalnym i każdy przez to przechodził. Nie jest to na pewno łatwe, ale nikt sobie kłód pod nogi nie podkładał. Nigdy nie byliśmy uświadamiani, że jakiś trening był decydujący. Zawsze chcemy być lepszą wersją siebie - tłumaczy Bartosz Bednorz, przyjmujący drużyny narodowej. Jeśli Polacy ograją Brazylię, to w sobotę w półfinale trafią na zwycięzcę pary Japonia - Słowenia. - Nie wydaje mi się, że mamy jakąś łatwą drogę do finału. Uważam, że na tym etapie każdy rywal jest mocny i trzeba się przygotować do każdego meczu. Każdy miał możliwość, aby ustawić sobie miejsce w drabince, ale my absolutnie nie robiliśmy czegoś takiego - dodaje Bednorz.

Skład reprezentacji Polski na Siatkarską Ligę Narodów 2023 Rozgrywający: Marcin Janusz (nr na koszulce 19), Grzegorz Łomacz (12)

Marcin Janusz (nr na koszulce 19), Grzegorz Łomacz (12) Atakujący: Łukasz Kaczmarek (5), Bartosz Kurek (6)

Łukasz Kaczmarek (5), Bartosz Kurek (6) Przyjmujący: Bartosz Bednorz (10), Tomasz Fornal (21), Wilfredo Leon (9), Kamil Semeniuk (16), Aleksander Śliwka (11)

Bartosz Bednorz (10), Tomasz Fornal (21), Wilfredo Leon (9), Kamil Semeniuk (16), Aleksander Śliwka (11) Środkowi: Mateusz Bieniek (20), Norbert Huber (99), Jakub Kochanowski (15)

Mateusz Bieniek (20), Norbert Huber (99), Jakub Kochanowski (15) Libero: Jakub Popiwczak (3), Paweł Zatorski (17)

Terminarz finałów Siatkarskiej Ligi Narodów 2023

Środa, 19.07.2023 (ćwierćfinały)

17.00 Stany Zjednoczone - Francja

20.00 Włochy - Argentyna Czwartek, 20.07.2023 (ćwierćfinały) 17.00 Japonia - Słowenia

20.00 Polska - Brazylia Sobota, 22.07.2023 (półfinały) 17.00 USA - Francja/Włochy - Argentyna

20.00 Japonia - Słowenia/Polska - Brazylia Niedziela, 23.07.2023 17.00 - mecz o 3. miejsce

20.00 - finał

Reprezentanci Polski zawalczą w MMA!