Polska zameldowała się w półfinale Ligi Narodów 2023. Energetyczny mecz z Brazylią w hali Ergo Arena

Liga Narodów siatkarzy: Polska - Brazylia 20.07.2023

Wybrańcy selekcjonera Nikoli Grbicia przystępowali do starcia z Brazylią z przekonaniem, że to jedno spotkanie decyduje o ich dalszym losie w finałach Ligi Narodów 2023. Przystępowali do niego podbudowani wygraną z Canarinhos w fazie interkontynentalnej na Filipinach (3:1). A przede wszystkim przystępowali z wiarą, że w trudnych momentach mogą liczyć na tysiące kibiców w Ergo Arenie.

Nie było jednak tak, że Brazylia w czwartkowy wieczór łatwo skórę sprzedała. Ba, było momentami bardzo nerwowo. Szczególnie w pierwszej odsłonie, w której Polacy mieli duży problem z własną zagrywką. Rywale, przeciwnie, "kopali" bardzo mocno, co sprawiało kłopoty w przyjęciu. Na szczęście gospodarzom zawsze pomagają ściany i tak było tym razem. Momentem zwrotnym była akcja w końcówce seta. Aleksander Śliwka sprytnie otarł wówczas piłkę o lecącego już w dół Alana Souzę. Była wideoweryfikacja i były protesty Brazylijczyków. Skończyło się jednak na przyznaniu punktu, który był "oczkiem" na wagę seta.