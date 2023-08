Pomorscy III-ligowcy rozpoczynają sezon 2023/2024. Pięć drużyn chce namieszać w makroregionalnej stawce

W sezonie 2022/2023 Gedania 1922 Gdańsk przez długie miesiące liczyła się w rywalizacji o awans do II Ligi. Finalnie skończyła na piątym miejscu, a tuż za nią uplasował się KP Starogard Gdański. Promocję uzyskała natomiast pierwsza w tabeli Olimpia Grudziądz, która na poziomie III ligi zdobyła aż 76 punktów.

Rozgrywki 2023/2024 rozpocznie w pierwszy weekend sierpnia 2023 roku pięć klubów z Pomorza. Oprócz wymienionych zespołów z Gdańska i Starogardu Gdańskiego będą to Cartusia Kartuzy, Stolem Gniewino oraz beniaminek - Wikęd Luzino. Ten ostatni na makroregionalnym szczeblu zastąpił Bałtyk Gdynia. Biało-niebiescy spadli do wojewódzkiej, IV Ligi.

- Odeszło od nas sześciu seniorów. W ich miejsce miało przyjść kilku zawodników, którzy mieliby pomóc walczyć o najwyższe cele. Wycofał się jednak sponsor. Musimy mieścić się w budżecie i to robimy. Będzie trudniej, bo gramy głównie młodzieżą. Damian Garbacik jest naszym najbardziej doświadczonym zawodnikiem. Do tego dochodzi Karol Zieliński. Oni będą musieli dawać doświadczenie, a młodzi swoją fantazję. Tak będziemy teraz grać. Ciężko powiedzieć, czego się spodziewać. Może to być trudny lub bardzo trudny sezon, ale może też się okazać, że będzie dobrze. Wierzę w tę drugą wersję. Młodość kieruje się czasami dziwnymi wyborami boiskowymi. To jest szansa dla tych chłopaków i wierzę, że to wykorzystają - mówi Łukasz Kowalski, trener KP Starogard Gdański.