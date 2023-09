Pomorze. Wyjątkowy koncert  Laboratorium Nowej Muzyki Sakralnej 30 września w Gdańsku. Polski Chór Kameralny zaprasza

Niezwykłe wydarzenie muzyczne

Laboratorium Nowej Muzyki Sakralnej to niezwykłe wydarzenie muzyczne zainicjowane w 2021 przez prof. Jana Łukaszewskiego. – Idea, jaka nam towarzyszyła, to ożywanie procesu powstawania ciekawej i wartościowej muzyki chóralnej. Taki cel przyświeca także konkursowi Musica Sacra Nova, który swoją tradycją sięga roku 1996. Dziś, dzięki prestiżowym nagrodom i szerokiemu gronu międzynarodowych partnerów, konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem młodych kompozytorów z całego świata – opowiada dyrektor Polskiego Chóru Kameralnego, który w tym roku obchodzi jubileusz 40-lecia pracy na stanowisku dyrygenta jednego z najważniejszych chórów kameralnych w Europie.

W tym roku jury konkursu, obradujące w lutym w Rzymie, nagrodziło utwory Pawła Konkola, Amerykanina Christophera Enloe oraz pochodzącego ze Słowenii Aneja Černe. Pierwsze wykonanie nagrodzonych kompozycji od samego początku stanowi ważną część programu Laboratorium Nowej Muzyki Sakralnej

Formuła „laboratorium”, którą Polski Chór Kameralny wprowadził do nazwy wydarzenia, oznacza, że projekt ten ma za zadanie uruchomić i wzmacniać proces poszukiwania i powstawania nowych brzmień i nowych rozwiązań formalnych (budowa utworu, obsady wokalne i instrumentalne) w muzyce sakralnej. Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie” Polski Chór Kameralny po raz kolejny mógł poprosić jednego z młodych, ale już utytułowanych twórców, o kompozycję przeznaczoną specjalnie na tę okoliczność. W ten sposób powstał 5-częściowy utwór Threni na chór, saksofon, kontrabas i perkusję, którego autorem jest pochodzący z Poznania Marek Raczyński. Warstwę tekstową kompozycji stanowić będą fragmenty Lamentacji Jeremiasza. Ten tradycyjny tekst, traktujący o lęku, smutku, poszukiwaniu sensu w cierpieniu i o nadziei zostanie odczytany na nowo w kontekście wydarzeń dnia dzisiejszego. – To, co szczególnie oddziałuje na współczesnego odbiorcę, to widmo wojny za naszą wschodnią granicą, które obudziło uśpione lęki odziedziczone po przodkach – mówi kompozytor. – Przyjrzenie się im w świetle starotestamentowego opisu zburzenia i upadku Jerozolimy może dać okazję do oswojenia przezywanych emocji i pomóc odnaleźć nadzieję na przyszłość.