Koncert Bardów Wolności w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. Artyści na scenie, liczna publiczność na widowni

- Za rok chcemy zrobić jeszcze większe wydarzenie w otwartej przestrzeni - mówi Marek Dudziński. - Z kolei za dwa lata mamy zamiar sprowadzić zagranicznego wykonawcę. Dlaczego? Bo właśnie to my, pokolenie dzisiejszych 30-latków jesteśmy tym, które jako pierwsze żyje od początku w wolnej Polsce. Nie byłoby tego bez tych, którzy zjednoczyli się w oddolnym ruchu i doprowadzili najpierw do powstania Solidarności, potem wytrwali w stanie wojennym, aż w końcu w ’89 doprowadzili do częściowo wolnych wyborów. Oddajemy im wdzięczność.