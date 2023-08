Projekt UG będzie edukował o zanieczyszczeniach powietrza. Jest dofinansowanie od WFOŚIGW

Edukacja o zanieczyszczeniach środowiska we współpracy z WFOŚiGW

Każdy chce oddychać czystym powietrzem i każdy też może się do niego przyczynić. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery będzie w centrum nowego projektu pod nazwą "Zerujmy emisje – transfer wiedzy (z) Uniwersytetu Gdańskiego". Będzie on zwiększał świadomość o tym, jak możemy poprawić jakość naszego powietrza. UG podpisało umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na dofinansowanie tej inicjatywy.