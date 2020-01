Projektują węzły przy dworcach Gdańsk Główny i Wrzeszcz

Umowę z wykonawcą węzła w centrum - Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. - Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska podpisała w ostatnich dniach, z wykonawcą tego we Wrzeszczu - firmą Highway Sp.z.o.o., stanie się to w nadchodzącym tygodniu.

Węzeł przy dworcu PKP we Wrzeszczu

Głównie "rowerowy" będzie za to węzeł przy wrzeszczańskim dworcu. To tu wszak, nie do Gdańska Głównego, dojeżdżają szynobusy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, których spora część pasażerów przewozi właśnie rowery, podobnie jak w niebiesko-żółtych składach SKM. Dwa parkingi dla w sumie kilkuset jednośladów zbudowane zostać mają po obu stronach ul. Dmowskiego. Dojazd do nich zapewnią nowe odcinki dróg rowerowych m.in. na ul. Jaśkowa Dolina. W ramach tego węzła powstaną też trzy miejsca postojowe w systemie Kiss&Ride oraz dwa dla taksówek.