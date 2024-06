Na budowie Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta układany jest asfalt

Budowa Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta została podzielona na dwie części. Pierwsze zadanie, które realizowane jest przez Budimex w formule „projektuj i buduj” to odcinek węzeł Chwaszczyno (bez węzła) - węzeł Żukowo (bez węzła) o długości 16,3 km. W ramach umowy do kwietnia 2025 roku powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa posiadająca po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, rezerwa pod trzeci pas, węzły drogowe „Miszewo” oraz „Chwaszczyno”, obwód Miszewo, a także m.in. 28 obiektów inżynieryjnych.

- Nasze wieloletnie doświadczenie i profesjonalny zespół, pozwalają nam trzymać się założonych terminów budowy. Realizujemy kontrakt zgodnie z założeniami. To strategiczna inwestycja kierowana nie tylko do mieszkańców Pomorza, ale również turystów, którzy licznie odwiedzają Trójmiasto i spędzają tam swoje urlopy - mówi Przemysław Czaja, dyrektor Kontraktu w Budimex SA.

Prace na OMT wchodzą w fazę wykończeniową. Zgromadzono wszystkie potrzebne materiały, w tym zbrojenia do montażu ekranów dźwiękochłonnych, wykonywany jest system odwodnienia ciągu głównego drogi wraz z wylotami odprowadzającymi wodę opadową. Roboty ziemne na kontrakcie weszły w fazę końcową. Dodatkowo zakończono budowę wszystkich 28. konstrukcji nośnych obiektów inżynierskich. Łącznie wbudowano już blisko 43 tys. m sześc. betonu.