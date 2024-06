Promocja w sieci sklepów Leroy Merlin – kupon 150 zł na zakup wybranych kategorii łazienkowych oraz raty RRSO 0%!

Promocja w Leroy Merlin

Gorące lato, nastraja do wprowadzenia zmian. Gdzie najlepiej wprowadzić zmiany, niż nie we własnym domu? Być może czas na upragniony remont łazienki? Jeżeli remont spędza Ci sen z powiek i nie masz pomysłu na swoją nową łazienkę, a inspiracja mimo dobrych chęci, nie przychodzi – to znak, że pora wybrać się do Leroy Merlin. Dlaczego? W sieci sklepów Leroy Merlin obecnie trwa świetna promocja. Można otrzymać kupon 150 zł, na każde wydane 1000 zł na zakup wybranych kategorii łazienkowych oraz możliwość rozłożenia kosztów zakupu na dogodne raty z RRSO 0%. Leroy Merlin posiada szeroki asortyment w sekcji remontu łazienek i naprawdę można wybrać i dobrać wspaniałą armaturę łazienkową, w tym meble oraz wszystko co jest potrzebne, aby Twoja łazienka mogła zachwycać, przy przystępnej cenie. Promocja trwa do 3 lipca.