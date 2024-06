Wyjątkowy konkurs sieci Biedronka – „Poleć z Biedronką do Paryża”.

Poleć z Biedronką do Paryża

Zbliża się Paraolimpiada w Paryżu, kibiców polskich sportowców przed telewizorami czekają niezwykłe emocje. Gdyby tak tylko móc mieć możliwość zobaczyć zmagania sportowe naszych rodaków na żywo w Paryżu, czyż nie byłoby wspaniale? Sieć sklepów Biedronka przygotowała da swoich klientów taką możliwość. Dzięki zorganizowanemu konkursowi: „Poleć z Biedronką do Paryża”, już 2000 osób może polecieć do stolicy Francji – kibicować Polakom na Paraolimpiadzie 2024. Konkurs trwa od 24 czerwca do 13 lipca.

Co zrobić, aby polecieć do Paryża z Biedronką?

Zasady konkursu są bardzo proste. Wystarczy jak najczęściej robić zakupy w Biedronce za minimum 69 złotych z kartą Moja Biedronka lub aplikacją Biedronka, dzięki czemu zdobywa się punkty. Osoby z największą ilością punktów, zostaną wytypowane do wyjazdu do Francji. Każde wydane 69 zł w jednej transakcji to 1 punkt. Można otrzymać dodatkowe punkty, przy zakupie produktów z gazetki promocyjnej, bądź z oferty sponsorskiej. Logując się na stronie mojabiedronka.pl, również korzystając z aplikacji mobilnej, można sprawdzić w jakiej pozycji jesteśmy w konkursie na tle innych użytkowników. Sieć sklepów Biedronka dla zwycięzców konkursu: „Poleć z Biedronką do Paryża”, w ramach zwycięstwa oferuje nie tylko przelot z i do Paryża na Paraolimpiadę, ale i również zakwaterowanie w czterogwiazdkowym hotelu oraz pełne wyżywienie.