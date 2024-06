Kaufland wspiera biało-czerwonych na Euro 2024

Już 14 czerwca – rozpoczyna się Euro 2024, czyli Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Mecz otwarcia zagrają gospodarze, czyli Niemcy z reprezentacją Szkocji, w Monachium. Następnie już 16 czerwca zagra Polska z Holandią. Wszyscy kibicujemy biało – czerwonym. Wiele firm z tej okazji wystartowało z wieloma akcjami i projektami marketingowymi. Sieć sklepów Kaufland z tej okazji wystartowała z promocją dla swoich klientów, pod nazwą: „Zostań mistrzem oszczędzania w Kauflandzie”. Każdy klient, który wziął udział w programie lojalnościowym Kaufland Card, ma okazje dostać kupony rabatowe na zakupy w Kauflandzie, przy strzeleniu każdej bramki przez naszą Reprezentację. Każdy kupon rabatowy jest w wysokości 10 zł. Należy jednak pamiętać, iż każdy kupon trzeba aktywować i wykorzystać dzień po każdym meczu biało – czerwonych, przy zakupach o wartości minimum 100 zł. Warto zatem kibicować naszej drużynie i wspierać biało – czerwonych w walce o puchar! Okazji to otrzymania kuponów rabatowych będzie bardzo wiele. Kolejne mecze Reprezentacji Polski, odbędą się: 21 czerwca z Austrią w Berlinie oraz 25 czerwca z Francją w Dortmundzie. Kaufland przewidział szereg promocji i atrakcji cenowych dla swoich klientów przez cały czas trwania Mistrzostw Europy 2024, aż do 15 lipca.

Zaufany pracodawca

Powodem tak zatrważającego sukcesu sieci Kaufland, jest ciężka praca, jego lojalnych i zaufanych pracowników. Ze względu a to, Kaufland jako przedsiębiorca i pracodawca, w 2017 r. wprowadziła podwyżki dla niemal wszystkich zatrudnionych pracowników oraz zaproponowała coroczny wzrost wynagrodzeń. Warto pracować w Kaufland! Firma przeznaczyła na ten cel 55 mln zł. Pracownicy Kaufland oprócz tego mogą cieszyć się rozmaitymi benefitami i świadczeniami dodatkowymi. Stawia też na rozwój pracowników – aż 95 proc. awansów w firmie to awanse wewnętrzne. Sieć Kaufland na same szkolenia pracownicze co roku wydaje ponad 11 mln zł.

Dlatego sieć Kaufland w 2018 roku, została wyróżniona w Top Employers Polska 2018 i uznano ją za jednego z pracodawców oferujących najlepsze warunki pracy na rynku.