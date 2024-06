Sieć sklepów OBI, ogłosiło wielką obniżkę do -70%, promocje i wielką loterię z OBI!

Trwa lato i sieć sklepów OBI w całej Polsce ogłosiła wielką letnią wyprzedaż – obniżkę na wybrany asortyment do -70%, dodatkowo rozmaite promocje i wielka loterię, w której można wygrać nawet 600 000 zł. Obniżka do – 70% będzie trwać od 19.07 do 01.08. Natomiast z dostępnych promocji i wielkiej loterii, można skorzystać już teraz.

Wielkie obniżki w OBI Jeżeli planujesz w te wakacje remont domu, albo wykończenie łazienki, bądź zakup nowych mebli ogrodowych – to wybierz się do OBI. Sieć sklepów OBI ogłosiła program promocji i obniżek, na portfel każdego klienta. Sieć sklepów OBI, wyszła na przeciw swoim klientom i ogłosiła szereg promocji, obniżek i loterię w ten okres wakacyjny. W programie promocyjnym między innymi: • wielka letnia obniżka do – 70% na wybrany asortyment, między innymi: na meble ogrodowe i wszelkie akcesoria do ogrodu, asortyment z działu „dom i warsztat”, w tym podłogi, drzwi, gresy, płytki ścienne. Wielka letnia obniżka do -70%, będzie trwać od 19.07 do 01.08. Nie przegap okazji! • Obniżka – 20% na na meble łazienkowe i ponad 150 gresów. Promocja obowiązuje od 19.06 do 09.07.

• Obniżka – 20 % na wszystkie lustra. Promocja obowiązuje od 19.06 do 09.07. • Obniżka – 15 % na wszystkie na cały system rynnowy „Bryza”. Promocja obowiązuje od 19.06 do 09.07. • Zwrot do 30 zł dla klientów posiadających kartę podarunkową OBI, przy zakupie 3 opakowań gładzi „Super Finish” 28 kg. Promocja obowiązuje od 03.06 – 03.07. Loteria ROUNDUP Została ogłoszona również wielka loteria o nazwie: ”ROUNDUP”, która polega na tym, że przy zakupie produktów marki Roundup, za minimum 200 zł, we wszystkich sklepach OBI, oraz w sklepie internetowym na Obi.pl, można wziąć udział w losowaniu niemalże 40 fantastycznych nagród.

Aby wziąć udział w wielkiej loterii nagród, należy zakupić produkty Roundup, za minimum 200 zł, zarejestrować się na stronie www.loteriaroundup.pl i zwyczajnie dać się wylosować! Do wygrania między innymi: 20 grilów gazowych (wartość jednego grila to 2999 zł) oraz 20 zestawów akcesoriów do grilowania w ogrodzie.

Raty RRSO: 0% Sieć sklepów OBI pragnie ułatwić swoim klientom dokonywania decyzji zakupowych i w OBI, brak dodatkowej gotówki to nie jest problem. Można rozłożyć zakupy na raty o RRSO 0%. Plan spłaty odbywa się na karcie kredytowej Citi Banku Handlowego. Rołożenie zakupów w OBI na raty, obowiązuje już przy zakupach od 300 zł nawet do 14 000 zł. W punkcie obsługi klienta w OBI doradca wprowadzi do systemu nasze zlecenie zakupowe, na które otrzymamy 11 cyfrowy kod. Następnie należy założyć w Citi Handlowym, wniosek o kartę kredytową „Simplycity”, a następnie z kartą udać się z powrotem do kasy punktu obsługi klienta i podać 11 cyfrowy kod, aby móc dokonać rozłożenia zakupów na raty z RRSO 0%. Wielka loteria nagród z pulą do 600 000 zł Przy zakupie produktów OBI, z aplikacji heyOBI, można wygrać tysiące nagród! Nagrody natychmiastowe: Kupony rabatowe o wartości 100 zł, 200 zł i 500 zł oraz nagrody główne w wysokości 15 000 zł. Losowanie nagród głównych odbędzie się w dniu 10.07.2024 roku.

Wideo Gadżety i ceny oficjalnego sklepu Euro 2024