Przebudowa dworca PKP w Gdańsku Wrzeszczu potrwa do połowy 2023 roku

Latem 2022 roku rozpoczęto przebudowę dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz. To jedna z 22 inwestycji realizowanych przez PKP SA w województwie pomorskim w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2022. Jej założeniem jest modernizacja obiektów kolejowych i poprawa obsługi podróżujących pociągami.

Przebudowa dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz. Postęp Prac

Do września 2022 roku udało się dokończyć wszystkie prace rozbiórkowe związane z przebudową dworca. Teraz rozpoczyna się etap stawiania nowej konstrukcji bryły. Inwestor w ramach przebudowy wykonał już fundamenty budynku. Do tego powstały w większości ściany parterowe przyszłego dworca. W następnej kolejności planowana jest budowa następnych elementów konstrukcyjnych, w tym kolejna kondygnacja budynku. Ostatnim etapem prac konstrukcyjnych będzie wykonanie elewacji.

Opóźniona przebudowa dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz

Inwestor deklarował oddanie dworca do użytku publicznego pod koniec 2022 roku. Obecnie wiemy już, że termin ten jest nierealny. Opóźnienia w budowie wynikały z przyczyn technicznych. Spółka PKP S.A przewiduje zakończenie prac na połowę 2023 roku. Ma to być ostateczny termin oddania do użytku planowanej inwestycji. Wiadomo też, że zmienił się planowany budżet. Ostateczna wysokość poniesionych kosztów zostanie podana po końcowym rozliczeniu prac.