Przed pierwszym dzwonkiem – organizacja roku szkolnego 2023/2024 w Sopocie OPRAC.: Maja Czech

W roku szkolnym 2023/24 do samorządowych szkół i przedszkoli w Sopocie uczęszczać będzie 4500 uczniów/wychowanków (w tym do szkół podstawowych – 1750 uczniów). Po raz pierwszy w ławce szkolnej zasiądzie 220 pierwszoklasistów, a do przedszkoli pójdzie ok. 740 dzieci. W związku z dużą liczbą młodzieży przystępującej do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, miasto utworzyło trzy dodatkowe klasy pierwsze: w I LO, II LO i III LO.