Radni PiS o "seksualizacji dzieci w szkołach". Rusza zbiórka podpisów do nowego projektu ustawy. Co ma się zmienić w oświacie?

- My jako przedstawiciele PiS w Gdańsku i Sopocie chcielibyśmy ją aktywnie wesprzeć po to, żeby móc przeprowadzić ją w sejmie tak, aby mogła wejść w życie od 1 września. Chodzi o to, aby rodzice zyskali realne narzędzie, dzięki któremu będzie można kontrolować, jakie treści prezentowane są w szkołach przez stowarzyszenia czy organizacje pozarządowe, które chcą prowadzić zajęcia - mówi Łapiński.